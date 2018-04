Montesarchio, Sorrentino: "Il nostro progetto entra nel vivo" La candidata sindaco: "Dialogheremo con tutti, spazio a tutte le fasce d'età"

“Il nostro lavoro è entrato nel vivo” dice Marcella Sorrentino, che si candiderà come sindaco a Montesarchio, alle soglie della presentazione del nome e del simbolo della lista cui è a capo, prevista per il 1° maggio. “Auspichiamo che tutti coloro che hanno a cuore la vita cittadina vengano a darci il loro contributo. Il nostro obiettivo è arrivare alla sinergia più fruttuosa tra esperienza e innovazione”.

Esperienza e innovazione, dunque, felice commistione tra il portato di una conoscenza consolidatasi nel tempo e il dirompente entusiasmo creativo giovanile.

“Al nostro progetto collaborano i portavoce di diverse fasce generazionali. Ciò che ci distingue è proprio l’alta considerazione che abbiamo sia dell’entusiasmo di chi si è affacciato da poco alla politica sia della saggezza dei più navigati” ribadisce Sorrentino.

Ma tutto questo non è una spirale chiusa e non esclude l’iniziativa di nessuno: “Non troviamo il senso di procedere verso il voto di giugno per conto nostro senza instaurare un dialogo con tutti. Il nostro impegno più importante adesso è ascoltare”.

Nel ricordare l’appuntamento del 1° maggio Marcella Sorrentino conclude: “Il nostro lavoro, quello del singolo, di ciascuno di noi qui in prima persona, è il sentiero verso un avvenire che però non sarà inteso come individuale. Ci impegniamo invece per il Nostro orizzonte comune, di noi tutti, di Montesarchio”. In breve, quindi, ecco il motore portante: “Il nostro impegno, il Nostro futuro”.