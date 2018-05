Terza gara ciclistica Città di Apice, ecco i vincitori L'ormai tradizionale competizione organizzata dalla Asd Apice Tre Colli

Si è svolta questa mattina la Terza gara ciclistica Città di Apice, organizzata dalla Asd Apice Tre Colli, patrocinata dal Comune e valevole come prova unica del campionato regionale Csain 2018.

i partecipanti si sono dati appuntamento in via Foscolo da dove alle 9 sono partiti per la gara lungo il tracciato di 60 chilometri con 1.300 metri di dislivello.

A tagliare il traguardo, vincendo, Gaetano Del Prete del Team Falasca, seguito Pasquale Papale del team Cesaro Falasca e Raffaele Cinque dell'Asd Team Ciclismo Sorrentino.

Ottima prova del team Asdl Apice Tre Colli, guidata dal presidente Vincenzo Principe, che si è aggiudicato 3 maglie di campione regionale 2018 con Ciervo, Cat. Sen.2 Assoluto (8), Giangregorio Sen.1 Assoluto (6) e Quarantiello Gent.2 Assoluto (26). Buona la prova anche di Iebba, De Luca, Soricelli e Masuccio.