"Giovani aziende Italia": incontro a Torrecuso Sinergia tra enti territoriali

Continua la serie di incontri promossi dall’associazione “Giovani aziende Italia”, rappresentata da Federico Grasso tra cui quello di domani venerdì 4 maggio alle ore 17:00, presso la sala convegni Palazzo Caracciolo al comune di Torrecuso, con il suo patrocinio e la collaborazione del Forum Giovani. Tema dell’incontro i nuovi strumenti di finanza agevolata e di microcredito.

In una nota il consiglio direttivo fa sapere che “le istituzioni stanno rispondendo in maniera positiva al nostro appello di collaborazione e di informazione. Infatti, dopo l’incontro di apertura al Comune di Sant’Agata De’ Goti,domani sarà la volta di quello di Torrecuso, rappresentato dal sindaco Erasmo Cutilo interverranno il responsabile dell’aria creditodell’ente nazionale microcredito Marco Paoluzi e il consulente dell’ente nazionale microcredito per il selfiemployement Erminia Mazzoni, oltre a Geppino Tolino, consulente in finanza agevolata, Federico Grasso, nella veste non solo di presidente dell’associazione ma anche di consulente fiscale-aziendalee, Carmine Passante, altrettanto consulente e membro della stessa.

Per Il forum giovani, Mirko Angelone”. Un ringraziamento doveroso lo rivolgiamoal consigliere regionale Erasmo Mortaruolo,nonchè vicepresidente della commissione agricoltura della campania, presente domani. Siamo fieri e soddisfatti della sinergia con gli enti territoriali.”

Redazione Bn