Montesarchio, differenziata da record: è all'87 per cento Esulta Damiano: "Continuando così potremo abbassare le tariffe"

87%: è il traguardo importantissimo raggiunto a Montesarchio dopo solo un mese dalla partenza del nuovo sistema di raccolta differenziata. Già virtuoso da anni e pluripremiato tra i comuni che fanno la raccolta differenziata Montesarchio migliora ulteriormente, testimonianza di una grande attenzione per i temi ambientali, di una forte responsabilità dei cittadini, vogliosi di preservare il proprio paese e dell'ottimo lavoro di Sogesi, amministrazione e polizia municipale. Sul dato si è espresso il primo cittadino Franco Damiano : "Non nego che questo risultato mi rende molto, molto orgoglioso, come sindaco ovviamente ma soprattutto come cittadino di Montesarchio.

Solo un mese fa, assieme alla Sogesi, abbiamo presentato il nuovo e implementato servizio di raccolta differenziata. Arrivare in così poco tempo a percentuali così alte, come l'87 per cento testimonia la bontà del lavoro della Sogesi per far recepire ai cittadini le nuove regole e il grande senso di responsabilità dei Monteasarchiesi, che hanno dimostrato di aver capito quanto sia importante avere una città pulita ed efficiente.

Un plauso va anche all'amministrazione e alla polizia municipale ". Un obiettivo che fa ben sperare per il futuro, sia in chiave ambientale che economica :" avendo dimostrato di avere un comune virtuoso sotto tutti i punti di vista - continua Damiano - ora puntiamo a diventare nel campo della raccolta differenziata uno degli enti più virtuosi del mezzogiorno. È chiaro inoltre che i primi ad essere premiati saranno i cittadini :con queste percentuali ci sarà di certo un gran risparmio sui conferimenti dell'umido, che porterà sgravi sulle tariffe ".