Montesarchio: Damiano inaugura il suo comitato Stasera la presentazione della lista del sindaco uscente

Sarà inaugurato stasera il comitato elettorale della lista "Scegliamo Montesarchio - Damiano Sindaco". L’appuntamento è in via Giacomo

Matteotti alle ore 18. “Sarà – anticipa il capolista e sindaco uscente, Franco Damiano – un’occasione importante per tutti i cittadini, che potranno conoscere i nostri candidati ed iniziare a confrontarsi sui temi principali di questa campagna

elettorale. Il nostro obiettivo è quello di avviare un vero e proprio laboratorio di idee al cui interno ognuno potrà offrire il proprio contributo, perché si possa proseguire un percorso politico ed amministrativo che ha come unico obiettivo

quello di rendere sempre più protagonista la nostra comunità”.