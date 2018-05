Elezioni Ceppaloni: ecco la lista di Cittadinanza Attiva Candidata sindaco l'avvocato Stefania Pepicelli

Questa mattina presso la Casa Comunale di Ceppaloni i rappresentanti della lista Cittadinanza Attiva per Ceppaloni hanno provveduto alla presentazione dell'omonima lista che propone come candidata sindaco l'avvocato Stefania Pepicelli.

Gli altri candidati sono: Emilio Imbriani, Elio Fiorillo, Valentino Santarcangelo, Angelina Caliendo, Alfredo Rossi, Paola Catalano, Valeria Catalano, Katia Porcaro, Giuseppe Morone e Cosimo Maio.

La lista nasce per iniziativa del Comitato Cittadinanza Attiva unica voce che si è levata forte contro le scelte negative messe in atto dall'uscente amministrazione. Dopo questi anni di buio democratico e di malgoverno l’intenzione è di riportare al centro dell'azione amministrativa il cittadino e le sue esigenze di base, come portare l'acqua potabile in ogni casa, riqualificare le frazioni, ridurre il costo delle tasse comunali, recuperare e valorizzare i beni comuni, le risorse ambientali e le bellezze artistiche e paesaggistiche del Comune di Ceppaloni.