Montesarchio: attive 37 telecamere di videosorveglianza Damiano: "La sicurezza è un punto fondamentale per noi"

“La sicurezza del territorio e dei cittadini è fondamentale per questa amministrazione, per questo siamo particolarmente felici di comunicare che è attivo a Montesarchio il nuovo software di gestione della videosorveglianza, con 31 telecamere già funzionanti su tutto il territorio cittadino e altre 6 che saranno attivate a giorni”. Così il sindaco di Montesarchio Franco Damiano annuncia il potenziamento e l'efficientamento del sistema di videosorveglianza attivo nella sede dei vigili urbani. “Avevamo ereditato una situazione caotica – prosegue Damiano – con le telecamere che funzionavano a macchia di leopardo: c'erano due software diversi, entrambi obsoleti, a gestirle, creando disguidi continui che purtroppo si riflettevano sulla sicurezza dei cittadini. Grazie al lavoro fatto dall'amministrazione, partendo dal potenziamento della rete internet e del wi fi in città (oggi siamo l'unico comune caudino ad avere la fibra) siamo riusciti a risolvere anche questo problema. Il nuovo software, potente e all'avanguardia ci consente di gestire appieno la rete di videosorveglianza e le 37 telecamere distribuite sul territorio, questo chiaramente a pieno vantaggio della sicurezza del paese e dei cittadini, punto per noi fondamentale”. Anche il comandante della Polizia Municipale di Montesarchio, Silvano Barbieri, è intervenuto spiegando: “Le telecamere c'erano già,. Ora sono perfettamente funzionanti e saranno implementate con altre 6 telecamere, arrivando al totale di 37. Ci stiamo davvero mettendo l'anima, perché per noi la sicurezza dei cittadini viene al primo posto, e quindi siamo contenti del risultato e da Comandante esprimo grande soddisfazione per il lavoro svolto assieme all'amministrazione per raggiungerlo”.