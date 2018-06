Una giornata dedicata a salute, sport e benessere A Santa Croce del Sannio

Il prossimo 30 giugno si terrà a Santa Croce del Sannio una giornata dedicata a salute, sport e benessere. Un’iniziativa promossa da un gruppo di volontari in collaborazione con le sezioni di Benevento della Lilt, dell’Ail e della Croce Rossa Italiana, con la locale Pro loco, la Parrocchia e l’Associazione Culturale Galanti e con il patrocinio del Coni di Benevento, del Comune di Santa Croce del Sannio e della Comunità Montana Alto Tammaro.

La manifestazione è rivolta a tutti i cittadini, ha come slogan “La Vita è bella” e si pone diversi obiettivi, informare i cittadini sui corretti stili di vita da adottare per mantenersi in buona salute, promuovere la prevenzione e offrire gratuitamente una serie di servizi ed attività tra cui, consulenze mediche gratuite, manovre di disostruzione e rianimazione cardiopolmonare, esami clinici gratuiti, pressione arteriosa, sensibilizzare ed accrescere la conoscenza e la pratica dello sport nelle sue svariate e innumerevoli discipline, valorizzando la cultura e i principi dell’etica sportiva e l’importanza della corretta pratica dell’esercizio fisico per il benessere psico-fisico dell’individuo.

Durante la giornata verranno raccolti i fondi per l’acquisto di un defibrillatore da posizionare nella piazza centrale del paese a disposizione della comunità.

Una giornata molto dinamica, partendo dalla mattina con le visite mediche, le esibizioni sportive e le esercitazioni pratiche di primo soccorso, per poi proseguire nel pomeriggio con un convegno ricco di relatori e ospiti interessanti. Per maggiori informazioni e per il programma dettagliato della giornata è stata creata una pagina Facebook: “La vita è bella Santa Croce del Sannio”.

Redazione Bn