Vitulano, tempi record per l’organigramma comunale Ecco le deleghe per la nuova amministrazione Scarinzi bis.

Pronta la nuova compagine, guidata dal sindaco Raffaele Scarinzi, dopo essersi insediato lunedì 11 giugno.Dalla sede dei seggi elettorali il Sindaco si è trasferito a “Palazzo San Pietro” con un numerosissimo gruppo di vitulanesi.

Nella sede comunale, Raffaele Scarinzi, ha ringraziato la comunità di Vitulano per la fiducia accordata durante le elezioni amministrative del 10 giugno scorso, ha ringraziato uno per uno i compagni di viaggio e già ha preannunciato l’immediata ripresa delle attività per “continuare a crescere”.

Decise già le deleghe: Francesco Antonio Iannella(Vice Sindaco) Bilancio, programmazione economica, tributi, agricoltura,Daniela De Maria(Assessore)Turismo e attività produttive, Francesco Matarazzo (Presidente del Consiglio) Politiche sociali, completamento procedure PUC in via di definizione, PAF,Giovanna Mazzone consigliere con delega al Personale, Urbanistica, Affari Legali, Contrade, Umberto Morisco D’Ambrosio, consigliere con delega ai lavori pubblici, Emanuele Calabrese– consigliere con delega alle Politiche culturali, ambientali, giovanili, pari opportunità e servizio civile, Angelamaria Castaldo – consigliere con delega alla scuola, allo sport e alla Comunità Montana.

Faranno parte dello Statt del Sindaco: Guido Zottiche si occuperà di sviluppo montano ed associazionismo, Luigi Cusano si occuperà di rimozione barriere fisiche e sociali per l’integrazione delle diversità e della comunicazione, mentre Giovanni Cusanodi viabilità e servizi.

Riconfermata la presenza nello staff di Gianluca Bucciano che si occuperà del progetto Proteggi Camposauro e degli eventi.

Redazione Bn