Limatola aderisce al patto per la sicurezza urbana Il sindaco Parisi: "Per rafforzare azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità"

E' stato sottoscritto questa mattina il patto per l'attuazione della sicurezza urbana tra il Prefetto di Benevento ed il sindaco del Comune di Limatola ed altri 18 primi cittadini (Vedi altro servizio).

"Con questo strumento - commenta il primo cittadino Domenico Parisi - intendiamo rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità. L'obiettivo è quello di adottare strategie congiunte per garantire sempre maggiore sicurezza ai cittadini, favorendo l'impiego di forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie del territorio e lo scambio informativo tra le forze di polizia e la polizia locale. Il rispetto della legalità e la tutela della sicurezza dei cittadini sono infatti principi cardine della nostra Amministrazione Comunale.

Grazie all'adozione del patto per l'attuazione della sicurezza urbana inoltre - annuncia il sindaco Parisi - potremmo inoltre presentare istanza di finanziamento, a valere sui 37 milioni di euro stanziati, per l'installazione di un impianto di videosorveglianza sul territorio comunale.

Le zone che prioritariamente abbiamo individuato per la videosorveglianza sono l'area dell'isola ecologica in località Terranzano, la strada provinciale 119, tutte le frazioni del territorio, le piazze e le aree nei pressi delle scuole del centro e gli acquedotti comunali.

In questo modo attraverso ulteriori strumenti deterrenti - conclude Domenico Parisi - cercheremo di assicurare alla comunità un livello più elevato di sicurezza e ringrazio per questo il Prefetto di Benevento per la collaborazione istituzionale sempre garantita"

Redazione Bn