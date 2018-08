Il sindaco di Dugenta Clemente di Cerbo ricevuto dal Prefetto Durante l’incontro il primo cittadino ha illustrato le varie iniziative in corso sul territorio

Questa mattina il sindaco di Dugenta Clemente di Cerbo è stato ricevuto dal Prefetto di Benevento Cappetta per un saluto istituzionale. Durante l’incontro il sindaco ha illustrato le varie iniziative in corso sul territorio.

Si è discusso della costruzione della linea ferroviaria dell’alta capacità, del progetto comunale di videosorveglianza, del fenomeno di furti e rapine nelle abitazioni avvenuti di recente per i quali lunedì 20 è stato organizzato un incontro con la Questura di Benevento sul tema e infine della costruzione della caserma dei Carabinieri nel territorio di Dugenta.

"L’incontro è stato molto proficuo e cordiale – ha dichiarato il sindaco – il nuovo Prefetto si è dimostrato sensibile ai problemi del territorio e con piacere ha accettato il mio invito a far visita a breve nel nostro Comune. Ho cercato di sollevare le criticità della nostra terra, soprattutto in materia di sicurezza, per la quale l’amministrazione è impegnata in prima linea, come si può rilevare, in ultimo, dal progetto approvato per la costruzione di una nuova caserma dei carabinieri in Via Nazionale, apprezzato e sostenuto dal rappresentante governativo. Convergo sulle considerazioni proprie del Prefetto in merito alla collaborazione istituzionale fattiva tra le istituzioni pubbliche che permetta di affrontare con efficacia le più delicate problematiche della comunità, con lo scopo comune del bene dei cittadini e del territorio, nel rispetto della trasparenza e della legalità."

