Atti osceni nei pressi delle Terme, plauso sindaco a vigili Carofano: "Grazie al loro intervento possibile identificare quella persona"

Il sindaco di Telese terme, Pasquale Carofano interviene dopo l'episodio registrato nei pressi del parco termale, dove, un uomo avrebbe commesso atti osceni in presenza di persone. Dura presa di posizione da parte del sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano che commenta: “Grazie all'intervento della Polizia Municipale è stato possibile individuare e fermare l'uomo che stava compiendo atti osceni in un luogo pubblico che, soprattutto nel periodo estivo, è frequentato da famiglie e da minori. Si tratta di un comportamento grave che merita tutta la nostra condanna. Nell'esprimere la vicinanza personale e dell'Amministrazione comunale alle famiglie delle due ragazze voglio complimentarmi con la Polizia Municipale per la professionalità mostrata anche in questa circostanza”.