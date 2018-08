Corrispondenza consegnata in ritardo: "sindaco scrive a Poste" Di Cerbo: "disagi soprattutto alle persone anziane che sono esasperate"

Lettera di reclamo formale del sindaco di Dugenta, Clmente Di Cerbo alla direzione provinciale di Poste Italiane a causa dei cronici ritardi per la consegna della corrispondenza. Il primo cittadino lamenta i “continui disservizi dovuti alla mancata e tardiva consegna della corrispondenza ai miei concittadini. Tale situazione - spiega DI Cerba - si è aggravata dal mese di maggio, allorquando la direzione postale ha trasferito la sede di smistamento della corrispondenza da Dugenta a Solopaca, nonostante i lavori di adeguamento eseguiti presso l’ufficio locale e le difficoltà patite dalla popolazione per la chiusura temporanea.

I disservizi – denuncia il sindaco - provocano disagi soprattutto alle persone anziane che, esasperate, si rivolgono anche a noi e che spesso si trovano ad affrontare, tra le altre cose, problemi legati al pagamento tardivo o doppio di utenze rispetto alle varie scadenze.

Tale condizione non è più tollerabile, per cui Le chiedo un incontro, da tenersi preferibilmente presso la sede comunale o l’ufficio postale locale, al fine di organizzare e ottimizzare il servizio di consegna della corrispondenza nel rispetto della Carta dei servizi postali e in un’ottica di reciproca collaborazione, teso a tutelare soprattutto gli utenti, valutando anche la possibilità di gestire la corrispondenza dei Comuni limitrofi nell’ufficio di Dugenta”.