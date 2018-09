"Telesia for Peoples", la premiazione di Icosit Tra i premiati anche il cardinale Crescenzio Sepe

E’ stato il Cardinale Crescenzio Sepe (Arcivescovo Metropolita di Napoli) la prima autorità a ricevere il primo premio della prima edizione del “Telesia for Peoples” a Telese Terme (Benevento), promosso ed organizzato dall’Associazione “Icosit”, con il patrocinio del Comune e della Pro Lco di Telese, della Provincia e della Camera di Commercio di Benevento.

Il Premio è stato istituito quest’anno dall’associazione no profit “Icosit” con l’intento di premiare esponenti del mondo della Chiesa e delle Istituzioni, Politici, Giornalisti, Artisti, Imprenditori, che nella loro attività quotidiana non hanno mai esitato “a schierarsi sempre dalla parte dei più deboli”.

“Il nostro primo pensiero – ha detto Mimmo Ragozzino, presidente “Icosit”, consegnando il premio all’Arcivescovo Metropolita di Napoli nelle terme di Telese, insieme al sindaco Pasquale Carofano, al presidente dell’Impresa Minieri Spa Alfredo Minieri e al vice presidente di Icosit Elia Mannetta – è andato subito al Cardinale Sepe e all’impegno che quotidianamente profonde a favore dei più deboli con iniziative, spesso originali, e comunque sempre efficaci e concrete. Tra queste, ricordiamo la costruzione della Casa per le mamme che, se pur abbandonate, decidono di far nascere i propri figli, le Befane per i bambini poveri e il progetto ‘un farmaco per tutti’”. Nel ringraziare i promotori del Premio il cardinale Sepe ha voluto sottolineare che “proprio il progetto del farmaco per tutti è stato preso ad esempio in altre realtà del Paese in quanto siamo riusciti a mettere insieme circa 160 farmacie di Napoli e provincia e a raccogliere farmaci, per un valore di circa 1,5 milioni di euro, che distribuiamo ai poveri, anche a quelli del Colonnato di San Pietro assistiti dalla Santa Sede”.

La cerimonia è poi proseguita con uno spettacolo, cui hanno assistito circa duemila persone (tra cui tantissimi giovani giunti anche da fuori regione) nell’ambito del quale sono stati anche premiati Mario Pietracupa (Presidente Fondazione "Neuromed") per gli eccellenti risultati ottenuti nel campo della ricerca scientifica per la quale impegna, tra l’altro, decine di giovani ricercatori italiani; Antonio Minicozzi (Amministratore "Agrisemi Minicozzi" di Benevento), la cui azienda, pur essendo andata completamente distrutta dall’alluvione nel 2015, ha saputo risollevarsi con mezzi propri, senza ricevere ad oggi alcun ristoro, ma tutelando i quadri occupazionali; Luca Abete(Inviato di "Striscia la Notizia" di Canale 5) per i suoi servizi televisivi a favore dei cittadini e per il progetto che sta portando avanti coi giovani “Non ci ferma nessuno”; Louis Tallarini, Chairman della "Italian Language Foundation" di New York per “l’impegno che la fondazione profonde dal 2008 nella diffusione della lingua e della cultura italiana negli Stati Uniti d’America; Ivano Spallanzani (già Presidente Nazionale della Confartigianato e della Banca di Sassari, nonché membro del direttivo di “Telefono Azzurro); il capitano Ernesto Maffia che ha ritirato il premio per la “Società Nazionale Salvamento” di Genova, organizzazione nazionale non lucrativa, di utilità sociale, attiva nel soccorso marittimo e nella sicurezza balenare, e non solo, che opera con grande professionalità e spirito di servizio a favore di chi è in difficoltà da quasi 150 anni.

Durante la serata a mandare poi in delirio le centinaia di fans è stata l’esibizione di Federica Carta, ospite speciale dell’evento, cui gli organizzatori hanno consegnato il riconoscimento “Amici del Telesia for Peoples”. Lo stesso riconoscimento consegnato all’Orchestra Jazz del Conservatorio musicale di Benevento “Nicola Sala”, al tenore napoletano Carmine De Domenico e al presidente dell’associazione “Gli Angeli della Tv” Boris Roberti. Nel dare appuntamento al prossimo anno, per la seconda edizione del Premio, l’associazione “Icosit” ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.