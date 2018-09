Sabato il convegno "La tradizione filosofica sannita" A Telese Terme promossa dalla Fondazione Gerardino Romano

Sabato 8 settembre - alle ore 18 - presso la Biblioteca comunale “Gerardino Romano”, sita in Telese Terme, in via Pordenone, si terrà il convegno dal titolo “La tradizione filosofica sannita”. All’iniziativa - promossa dalla Fondazione Gerardino Romano, con la collaborazione della Libreria Controvento e con il patrocino del Comune di Telese Terme – prenderanno parteGiancristiano Desiderio, giornalista e scrittore, studioso di Benedetto Croce, Alessandro Liverini, avvocato, studioso di storia locale, Rocco Corvaglia, giornalista, studioso di filosofia con particolare riguardo a Weber e Nietzsche, Luigi Santonastaso, studioso di Platone e del filosofo solopachese Stefano Cusani. L’incontro sarà coordinato dal prof. Felice Casucci, Presidente della Fondazione Gerardino Romano. Parteciperà il Sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano.