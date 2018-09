Castello e Dintorni, a Ceppaloni dal 21 al 23 settembre De Blasio e Barone: "Ci auguriamo che turisti possano scoprire bellezza del centro storico"

A Ceppaloni continuano i lavori per l’organizzazione dell’edizione 2018 di “Castello e Dintorni, Festival delle Meraviglie”. La manifestazione, voluta dall’amministrazione comunale, punta a rilanciare l’antico borgo medioevale.

“Eventi come questo sono importanti per la comunità e per valorizzare il nostro territorio” hanno spiegato il primo cittadino Ettore De Blasio e l’assessore al turismo Emanuela Barone. “Ceppaloni ha grosse potenzialità e ci auguriamo che nel corso di queste tre serate di festa, da venerdì 21 a domenica 23 settembre, tanti turisti possano scoprire la bellezza del nostro centro storico”.

La manifestazione si annuncia ricca e interessante con tante attrattive. “Offriremo ai visitatori della buona musica con diversi concerti –spiegano gli amministratori -, che andranno in scena tra Piazza Carmine Rossi e il Castello passando per il nostro centro storico. Ci saranno diverse locande dove le attività commerciali avranno il compito di valorizzare i prodotti tipici, daremo spazio all’arte con una mostra e all’artigianato che è da sempre una risorsa per il nostro territorio”.

L’edizione 2018 dunque si annuncia molto interessante con l’obiettivo chiaro di offrire a tutti coloro che raggiungeranno il piccolo centro a 10 km da Benevento, un evento unico dove sarà possibile immergersi nel gusto e nella tradizione passeggiando attraverso i vicoletti del centro storico di Ceppaloni.