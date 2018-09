Chiusura Pronto soccorso. Appello sindaco Telese a De Luca Carofano: "Attivare quanto prima il polo oncologico e scongiurare chiusura"

“La notizia della chiusura del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata de' Goti sta inevitabilmente generando grande preoccupazione nelle nostre comunità tanto da raccogliere un diffuso attivismo da parte delle amministrazioni del Sannio per far sì che si tutelino tutti i servizi sanitari presenti sul territorio. In particolare quello di Sant’Agata de’ Goti è un presidio assai importante in quell’area interprovinciale a servizio di una comunità vasta che raccoglie le province di Benevento e Caserta". Così il sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano che lancia un appello al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Commissario ad Acta alla sanità: "Da cittadino del Sannio e da Sindaco di Telese Terme rivolgo l'appello, condiviso anche da altri amministratori ed esponenti politici, a scongiurare la chiusura del Pronto Soccorso di Sant'Agata de' Goti e ad attivare quanto prima il polo oncologico per evitare ricadute negative sui cittadini”.