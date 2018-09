Buonalbergo onora la Madonna della macchia Quest’anno ricorre il 60mo anniversario dell’incoronazione

La Parrocchia “San Nicola di Bari” di Buonalbergo ha reso noto il programma religioso e civile dei solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria Santissima della Macchia.

Il Parroco Don Pino Mottola insieme al Comitato festa ricordano che quest’anno ricorrerà il 60mo anniversario dell’incoronazione della Madonna della Macchia (avvenne l’8 settembre 1968 in Piazza Michele De Juliis a Buonalbergo). Quasi tutto il Novenario, che avrà inizio lunedì 3 settembre, sarà celebrato alla Chiesa Madre, ad eccezione di venerdì 7 al Santuario, giorno in cui verranno accesi i famosi fuochi in onore della Vergine. Si ricorda inoltre che Lunedì 10 settembre la Santa Messa sarà celebrata da Sergio Melillo, Vescovo della Diocesi Ariano Irpino – Lacedonia.

Mentre la Messa Solenne del 12 settembre sarà celebrata da Felice Accrocca, Arcivescovo Metropolita di Benevento.

Per quanto riguarda il programma civile, l’11 settembre ci sarà il gruppo musicale Gente come Noi cover band dei Nomadi, mentre il 12 settembre ci saranno la cantante Francesca Alotta e il cabarettista Simone Schettino.

Programma religioso:

3-11 settembre novenario Chiesa San Nicola di Bari. Ore 18:30 Santo Rosario. Ore 19:00 Santa Messa

Lunedì 3 settembre, Santa Messa celebrata da don Pino Mottola, parroco di “San Nicola di Bari” in Buonalbergo

Martedì 4 settembre, Santa Messa celebrata da Padre Mario Granato, parroco di “Santa Maria Assunta” in San Nazzaro

Mercoledì 5 settembre, Santa Messa celebrata da don Luigi Verzaro, parroco del “SS. Salvatore” in Campolattaro e Cuffiano

Giovedì 6 settembre, Santa Messa celebrata da don Ivan Bosco, parroco di “Santissima Trinità” in Montesarchio

Venerdì 7 settembre, Santa Messa al Santuario celebrata da don Teodoro Rapuano, parroco di “Santa Maria della Pace e Santa Rita” in Benevento. A seguire accensione del fuoco e benedizione delle candele per accendere i fuochi nelle contrade della parrocchia.

Sabato 8 settembre, Santa Messa celebrata da Padre Luigi Polvere dei Servi del Cuore Immacolato di Maria

Domenica 9 settembre, Santa Messa celebrata da Padre Giuseppe Falzarano ofm, parroco di “Santi Pietro e Paolo” in Casalbore

Lunedì 10 settembre, Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Sergio Melillo, Vescovo della Diocesi Ariano Irpino – Lacedonia.

Martedì 11 settembre, Santa Messa celebrata da don Annibale De Stasio, parroco di “Santa Maria Assunta e Santi Pietro e Paolo” in Montefalcone in Valfortore

Mercoledì 12 settembre, Festa della Beata Vergine Madonna della macchia,

Santo nome di Maria: Chiesa San Nicola di Bari, Ore 09:30 Santa Messa celebrata da don Pino Mottola, parroco di “San Nicola di Bari” in Buonalbergo. Ore 11:00 Santa Messa celebrata da Mons. Pompilo Cristino, parroco di “Santa Maria di Costantinopoli” in Benevento. Ore 17:30 Solenne Processione per le vie del paese. Al termine della processione Santa Messa celebrata da Felice Accrocca, Arcivescovo Metropolita di Benevento.

Programma civile

Martedì 11 settembre, ore 21:00 Cover band dei Nomadi “Gente come Noi”. Mercoledì 12 settembre ore 21:00 Francesca Alotta con band in concerto, seguirà l’esibizione del cabarettista Simone Schettino. Ore 24:00 Spettacolo pirotecnico.

Redazione Bn