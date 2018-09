Sicurezza scuole, Pd Airola al Consiglio: Essere all'altezza Il circolo "Moro": Il pubblico confronto deve essere sempre teso al bene del popolo

Il circolo Pd di Airola “Aldo Moro” interviene in merito alla questione del Consiglio comunale ed augura "ai bimbi, ai giovani ed ai genitori di Airola auguriamo un sereno inizio delle attività didattiche”. Tuttavia i democratici di Airola, dopo aver assistito all'ultima riunione “sulla cui utilità avevamo forti perplessità, invitiamo il Consiglio Comunale cittadino ad essere all'altezza dell'autorevole compito di mandato affidatogli, senza sbavature di tono e sconvenienti scontri verbali. Il pubblico confronto deve essere sempre teso al bene del popolo e non a far vincere le proprie idee e posizioni, e con esse se stessi. Solo l'umile perseguimento di quest'obiettivo darà reale autorevolezza a questo consesso. Siamo sicuri che con lo sforzo di tutti ciò sarà possibile."