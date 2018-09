Ceppaloni, castello e dintorni, il borgo in vetrina L'assessore Barone annuncia la presenza dei Modena City Ramblers

Ceppaloni, castello e dintorni: l'assessore Barone annuncia la presenza dei Modena City Ramblers

L’edizione 2018 di “Castello e Dintorni, il Festival delle Meraviglie”, che andrà in scena da venerdì 21 a domenica 23 settembre, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, comincia a prendere forma.

C’è grande attesa soprattutto per la serata di sabato 22 quando in Piazza Carmine Rossi arriverà un gruppo che da molti anni raccoglie consensi in giro per la penisola: i Modena City Ramblers.

“Per noi sarà un grande onore ospitare un gruppo così importante a Ceppaloni” ha raccontato l’assessore con delega al turismo Emanuela Barone. “Stiamo lavorando a questa opportunità da diverse settimane e oggi finalmente possiamo dire di essere riusciti a regalare a tutti gli appassionati di musica l’occasione di assistere ad un concerto di ottimo livello”.

I Modena City Ramblers sono impegnati nel tour “Sulla strada, Controvento” partito nel mese di febbraio con il concerto a Piazza del Popolo a Roma e che ha fatto tappa in altre importanti città come Parma, Bologna, Firenze, Livorno e ad ottobre sbarcherà anche all’estero e precisamente a Vienna in Austria.

Quella di Ceppaloni sarà quindi una ghiotta occasione per tutti i fans campani e non solo dei Modena City Ramblers. “Siamo pronti ad aprire le porte di Ceppaloni alle persone che amano la buona musica e in particolare questo grande gruppo. Nei prossimi giorni sveleremo altre novità sul programma dell’evento che mira ad esaltare i prodotti tipici locali, l’artigianato e la bellezza del nostro antico borgo”.

Redazione Bn