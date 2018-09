Aree interne, scuola e lavoro, focus a Guardia Sanframondi Tavolo istituzione

Il presidente dell’associazione Sannio Smartland, Antonio Di Maria, rende noto che lunedì, 1° ottobre, presso la sala convegni del castello medievale di Guardia Sanframondi si terrà ilFocus- tavolo istruzione della sperimentazione della strategia nazionale delle aree interne”.

Nel corso della mattinata verranno, in particolare, trattati i seguenti temi: miglioramento della distribuzione delle strutture scolastiche sul territorio; miglioramento dell'offerta degli istituti tecnici e professionali con corsi più funzionali all’economia del territorio; costruzione di una rete scolastica innovativa e rispondente alle esigenze del territorio e del mercato del lavoro.

L’area di sperimentazione, che si suddividein due sub-ambiti omogenei del territorio (Valle Telesina e del Titerno e Alto Tammaro), è infatti caratterizzata dauna elevata frammentazione delle sedi di erogazione (23 sedi per la scuola secondaria di secondo grado; 27 sedi per la scuola secondaria di I grado; 37 sedi per la scuola primaria e 29 per la scuola dell’infanzia). È inoltre rilevante la presenza di classi con meno di 15 alunni.

“La bozza di strategia “Tammaro - Titerno” – spiega il presidente dell’associazione Sannio Smartland, Antonio Di Maria - haindividuato alcune criticità che possono essere superate favorendo la strutturazione di poli di istruzione-formazione integrati, con dotazioni strutturali di eccellenza euna miglior distribuzione delle strutture scolastiche sul territorio, e costruendo una rete scolastica innovativa e rispondente alle esigenze del territorio e del mercato del lavoro.

Di questo e altro ancora parleremo nel corso del focus di lunedì a Guardia, a cui, parteciperanno l’assessore regionale all'istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini, gliamministratori erappresentanti delle parti sociali e datoriali del territorio e alcuni esponenti del Comitato Tecnico Aree Interne (che comprende i rappresentanti di vari Ministeri e della Regione), oltre che un nutrito gruppo di docenti e studenti dell’area oggetto della sperimentazione”.

Redazione Bn