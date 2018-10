Il sindaco Viscusi traccia il bilancio dei primi 100 giorni L'amministrazione di Frasso Telesino snocciola le cose fatte e i progetti futuri

Pasquale Viscusi, sindaco di Frasso Telesino, traccia il bilancio dei primi 100 giorni di governo della sua amministrazione. Attività che si è svolta grazie all'amministrazione “senza interruzioni, pur nella tempistica dettata dagli obblighi procedurali cui ogni nuova amministrazione deve obbligatoriamente sottostare”, spiega il primo cittadino.

“Dopo la necessaria ricognizione sullo stato delle cose, è cominciata la riorganizzazione della macchina comunale per poter al meglio assolvere ai nuovi indirizzi politici ed amministrativi sanciti dal voto popolare del 10 giugno 2018”.

Viscusi snocciola le attività svolte e parte dall’organizzazione dell’Ufficio tecnico, “con un nuovo dirigente, e la creazione di due aree di competenza tra edilizia privata e lavori pubblici, mentre è stato confermato il segretario comunale. Nel primo consiglio, come promesso, abbiamo rinunciato alle indennità di funzione come amministratori. Non si ricordano provvedimenti simili a Frasso per il passato. Speriamo che anche in futuro quest’esempio venga seguito.

Stiamo lavorando sul nuovo sito ufficiale del Comune che permetterà una fattiva interazione tra amministratori e cittadinanza, mentre stiamo riorganizzando il sistema di raccolta dei rifiuti urbani dove abbiamo già attuato il controllo del peso dei rifiuti quotidianamente.

La spazzatura delle strade viene effettuata con regolarità – rimarca il sindaco di Frasso Telesino, così come quella delle aree mercatali e la percezione diffusa è che il paese sia più ordinato e pulito. Abbiamo anche riattivato i bagni pubblici ( ma dovremo ancora migliorarli), con un servizio di pulizia cinque volte la settimana. Essi sono fondamentali per l’organizzazione di eventi e manifestazioni e per le necessità dei nostri anziani del vicino circolo.

Uno dei primi impegni è stato quello di intervenire sulla viabilità potenziando la polizia municipale mediante l’utilizzo di un’unità aggiuntiva proveniente dal comune di Airola.

Credo – rimarca Viscusi - che la maggioranza dei cittadini se ne sia già accorto ed apprezzi lo sforzo: c’è sicuramente più ordine e i parcheggi sono meno caotici. A tal proposito, la piazzetta antistante al Comune, non è più utilizzabile come parcheggio per gli amministratori, come in precedenza.

A sostegno di questa scelta, si è provveduto ad installare, a partire dal centro urbano, compatibilmente con le risorse presenti in bilancio, una nuova segnaletica orizzontale e verticale, con particolare attenzione alle necessità dei disabili.

Abbiamo anche provveduto a rifare il manto stradale in buona parte del centro del paese, ampliando contestualmente, i lavori di ripristino previsti per l’installazione della fibra ottica.

Abbiamo anche cercato di vivacizzare le serate estive dei nostri concittadini con una serie di eventi di natura ludica, musicale e culturale, nonostante le esigue risorse a disposizione. Credo siano stati apprezzati. Per la prima volta sono state coinvolte le periferie, da sempre dimenticate.

Un’altra priorità – annuncia il sindaco - sarà la scuola, dove cercheremo d’interagire proficuamente con la dirigenza, il corpo insegnante ed i genitori, cercando di garantire le migliori condizioni di benessere per i nostri studenti. Su richiesta dei genitori, abbiamo posizionato un box in plexiglass all’ingresso dell’istituto per riparare gli alunni dalle intemperie, e fornito di distributori d’acqua la scuola dell’infanzia. Il servizio di scuolabus è partito subito ed è stato pubblicato il bando per l’affidamento della mensa scolastica.

Anche l’attuale trasferimento sperimentale del mercato domenicale nello spazio antistante la Comunità montana, nasce da una serie di esigenze rappresentate dai cittadini ed un più razionale uso degli spazi pubblici.

Diversi concittadini avevano sollevato la necessità di una maggiore vivibilità domenicale delle piazze del centro urbano, particolarmente intasate dalle automobili parcheggiate in spazi necessariamente insufficienti per la contemporanea presenza del mercato.

E’ stata vagliata anche l’ipotesi di posizionarlo sul corso principale, mio vecchio pallino, ma ci siamo scontrati con alcuni problemi di fattibilità, legati soprattutto alla scelta del giorno di mercato.

Per poterlo mantenere di domenica, quando è prevista la maggiore affluenza di persone e contemporaneamente rendere più fruibili la piazza ed il centro urbano, abbiamo deciso l’attuale sperimentazione. I primi riscontri sembrano positivi e stiamo studiando migliorie per rendere l’area sempre più facilmente accessibile. L’installazione di un passamano è stata particolarmente apprezzata.

Abbiamo inoltre stipulato una convenzione per permettere ai nostri concittadini di usufruire delle terapie termali nel periodo 29 ottobre / 10 novembre.

Nel prossimo consiglio comunale – conclude il sindaco Viscusi -, come promesso nel programma, verrà istituita la commissione per l’adeguamento dello statuto, anche al fine della creazione della figura del consigliere delegato, per una sempre maggiore partecipazione degli eletti all’azione amministrativa”.