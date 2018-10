Continua simposio di Scultura del marmo rosso di Vitulano Scarinzi: Torna kermesse che vede Vitulano patria del marmo utilizzato dal Vanvitelli nella Reggia

“Rosso Vitulano”, la kermesse di scultura del marmo policromo quest’anno si contaminerà con i sapori e i profumi della XXVI Sagra della Castagna… e del pecorino vitulanese, un appuntamento ormai fisso presso il territorio di Vitulano che quest’anno vuole rappresentare al meglio e soprattutto promuovere i tratti fondamentali della cultura e della storia dell’antica Volana. La scultura con il marmo utilizzato dal Vanvitelli, la castagna e il pecorino vitulanese antica fonte di ricchezza dei contadini locali. L’appuntamento con il Simposio quest’anno conferma la direzione presa nel passato, con presenze artistiche di rilievo internazionale Francia, Portogallo, Germania e la presenza di un importante artista dell’accademia di scultura toscana con la partecipazione di Mariano Goglia, artista del posto. Le istallazioni che saranno donate alla comunità andranno ad arricchire il museo a cielo aperto che dall’anno scorso il Comune di Vitulano sta creando con le opere dei passati simposi.

«Scultura per valorizzare non solo la risorsa marmo, ma anche per continuare e rafforzare il restyling urbano. Una manifestazione che coniuga arte, cultura e cura del Territorio» dichiara il sindaco Raffaele Scarinzi.