Ben 18 Nazioni del mondo a Telese Terme Telesia Half Marathon

“Lo straordinario entusiasmo e la significativa partecipazione che stiamo registrando in queste settimane sono il modo migliore per ripagare il lavoro insostituibile, carico di passione e ricco di sacrificio dell'Associazione sportiva Running Telese e di tantissimi volontari che sono la vera risorsa di questo grande evento”. Così l'Assessore allo Sport di Telese Terme, Guido Romano.

“Mancano davvero pochissime ore per lo start che ci sarà a Telese Terme, alle ore 9 di domenica 7 ottobre, in viale Europa - prosegue Romano - ma questa quarta edizione della Telesia Half Marathon e la seconda edizione della Telesia Pink Race non smettono di regalarci sorprese. Abbiamo infatti già raggiunto per la 21 km e 97 metri il numero record di iscritti che supera i 2700 partecipanti a tal punto che gli organizzatori hanno dovuto chiudere le iscrizioni.

Ma il dato ancora più rilevante è la geografia umana che si può delineare dalle iscrizioni pervenute che provengono da ben 18 Nazioni del mondo: Italia, Marocco, Brasile, Gambia, Gran Bretagna, Grecia, Indonesia, Israele, Kenia, Lattonia, Polonia, Portogallo, Romania, Ucraina, Slovacchia, Senegal, Srilanka, e Stati Uniti. A riprova che lo sport è salute, benessere ma anche momento privilegiato per la formazione, l'integrazione, la scoperta di sé stessi e dell'altro. Ma è anche un modo per promuovere il nostro territorio, le eccellenze culturali e agroalimentari insieme a quelle storico – ambientali. Per questo siamo onorati di aver promosso una sinergia tutta particolare con la Provincia di Benevento e soprattutto con la Regione Campania.

Il plauso ricevuto poche ore fa dal Presidente De Luca che si è complimentato per la qualità e lo sforzo organizzativo della Telese Running e di tutti i volontari ma anche di questa sinergia sulla prevenzione tra l'Asl di Benevento e il Gruppo De Vizia – Gepos ci dice che siamo sulla buona strada. Così come ringrazio la Presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio, l'Assessore regionale alle Pari Opportunità Chiara Marciani e il Consigliere regionale Erasmo Mortaruolo che anche quest'anno sostengono e patrocinano l'evento.

I numeri record di questa edizione sono uno straordinario pungolo per intensificare questa sinergia anche in vista della candidatura dei Comuni del Vino a 'Città europea del Vino 2019' che dovrà traghettarci a concretizzare quell'idea profilata dal Consigliere Mortaruolo della Maratona Unesco tra le Valli del Vino.

Questo progetto, oggi più che mai, va tenacemente concretizzato e deve trovare una qualificata realizzazione coinvolgendo numerosi Comuni e affiancando alla corsa anche iniziative sociali, culturali e di promozione del territorio.

Tra le novità per questa quarta edizione della Telesia Half Marathon voglio infine ricordare anche quella relativa alle foto della gara che saranno disponibili direttamente sullo smartphone e la navigazione con una mappa interattiva su tablet e smartphone per scoprire il percorso e le varie bellezze del territorio”.

L'assessore Romano ricorda inoltre l'altro grande appuntamento di domenica 7 ottobre con la seconda edizione della Pink Race.

“Si tratta della passeggiata rosa di 3 km – spiega l'Assessore allo Sport di Telese Terme – a favore della ricerca sul tumore della mammella. Quest’anno la 3 km è aperta non solo alle donne che vogliono lanciare questo messaggio di prevenzione ma anche agli uomini. È un modo per ricordare che la prevenzione è importante e urgente. Oggi e domani, infatti, il Gruppo De Vizia Sanità presso la Clinica Gepos effettuerà esami diagnostico strumentali gratuiti sulla prevenzione del tumore alla mammella nei giorni 5 e 6 ottobre”.

