Simposio internazionale scultura: a Vitulano la presentazione Artisti da tutto il mondo per l'evento

Si terrà presso la sala consiliare in p.zza SS. Trinità il prossimo 27 ottobre - ore 18.30, il convegno per la presentazione ufficiale del “5° edizione del Simposio internazionale di scultura sui marmi di Vitulano”, evento internazionale organizzato e promosso dall’amministrazione comunale volto all’approfondimento e la diffusione della cultura, storia ed arte dei Marmi di Vitulano che si concluderà nel mese di novembre e che continua con una serie di iniziative/attività capaci di amplificare gli ottimi risultati raggiunti, creare reti territoriali di promozione e incoming turistico nel perseguimento degli obiettivi progettati. Presenteranno i loro progetti gli scultori: Laëtitia de Bazelaire (Francia), Rita Pereira (Portogallo), Verena Mayer-Tasch (Germania), Mariano Goglia (Italia) e Bettino Mauro Francini, (Italia) Presidente AIESM, International Association for Monumental Sculpture Events.