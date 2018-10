Parte il censimento della popolazione e delle abitazioni A Dugenta, nel Sannio

Comune di Dugenta: parte il Censimento della popolazione e delle abitazioni. Il censimento è un appuntamento obbligatorio previsto dai regolamenti europei e dalla legislazione nazionale. È utile a fornire un quadro statistico sulle caratteristiche della popolazione e delle abitazioni, stabilire la popolazione legale, fornire dati utili alla revisione anagrafica.

Compilare i questionari e rispondere alle domande dei rilevatori rappresenta per il cittadino un obbligo di legge. Dugenta è stata scelta tra i 3.000 comuni che per l’anno 2018 saranno interessati dal Censimento permanente della Popolazione. Il Comune, avendo l’obbligo di avvalersi di 5 rilevatori, ha effettuato una selezione per titoli attenendosi scrupolosamente a quanto stabilito dall’avviso pubblico redatto in conformità alle direttive dell’Istat e pubblicato sia sul sito web dell’ente che all’Albo Pretorio secondo criteri molto rigidi che premiavano l’esperienza da rilevatore ed i titoli di studio.

La selezione per essere inseriti nella lista dei rilevatori era aperta a tutti i cittadini europei. Tra le 10 domande, pervenute maggiormente da parte di cittadini residenti nel Comune di Dugenta, ma anche dal resto della Provincia di Benevento, dalla Provincia di Avellino e di Salerno, con la determina n.258 del 27 giugno 2018 è stata approvata la graduatoria, con la nomina di 5 rilevatori, di cui 3 residenti nel Comune di Dugenta.

Dal 7 ottobre e fino al 20 dicembre di quest’anno i rilevatori, muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Istat, gireranno il territorio comunale per completare le attività richieste per il Censimento Permanente della Popolazione 2018. Invito tutti gli interessati a prestare ampia collaborazione per permettere di concludere nel migliore dei modi la rilevazione porta a porta che interesserà, va ricordato, solo un campione di cittadini.

L’Ufficio Censimento, istituito presso l’Anagrafe e Statistica del Municipio restano a disposizione della popolazione per qualsiasi informazione.

