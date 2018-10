"Rosso Vitulano. Percorso d’arte a cielo aperto" Ammesso a finanziamento il progetto del comune di valorizzazione del marmo di Vitulano

“Rosso Vitulano. Percorso d’arte a cielo aperto”. Nato dai simposi delle scorse edizioni, il progetto finanziato dalla Regione Campania mira alla valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi della Legge Regionale 7/2003.

Un buon risultato quello del Comune di Vitulano in quanto selezionato con un punteggio molto alto, insieme a soli altri tre comuni del Sannio: Limatola, Fragneto l’Abate e Ginestra degli Schiavoni. Il progetto prevede un’attività di promozione attraverso un percorso fra le sculture degli artisti ospitati nei simposi degli anni scorsi. L'itinerario d’arte a cielo aperto costeggia la chiesa collegiata della SS. Trinità verso la Cappella dei Nobili.

“Importante il sostegno della Regione Campania perché premia l’esperienza e la caparbietà della nostra amministrazione nel voler riportare il marmo di Vitulano agli antichi splendori” dichiara Emanuele Calabrese – delegato alla cultura del Comune di Vitulano.

Intanto giovedì Laetitia de Bazelaire (Francia), Verena Mayer-Tasch (Germania), Rita Pereira (Portogallo), Bettino Francini (Italia) e Mariano Goglia (Italia) cominceranno a scolpire il marmo di Vitulano, per regalare nuove opere alla comunità nell’ambito dell’edizione di quest’anno del Simposio internazionale di scultura. Appuntamento quindi a giovedì per l’inizio dei lavori e a sabato (27 ottobre h. 18) per la conferenza stampa di presentazione dell’intero evento con la partecipazione degli artisti.

Redazione Bn