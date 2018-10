Bucciano, riparte il doposcuola offerto dal Comune Ruggiero: "Ancora una volta promesse mantenute"

Nella giornata di ierii a Bucciano, con l'amministrazione Matera è ripartito il servizio gratuito di doposcuola offerto ai ragazzi di scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.

Tale servizio è coordinato dai ragazzi del servizio civile che lo porteranno avanti fino al mese di dicembre, prima di essere sostituiti da altri ragazzi di Bucciano che hanno presentato domanda per il servizio civile.

Soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco del comune pedemontano, Sabatino Ruggiero.

“Ancora una volta manteniamo le promesse – ha dichiarato Ruggiero - . Come dichiarato a più riprese nel corso di questi anni, i nostri ragazzi costituiscono il fiore all’occhiello del nostro paese, ragion per cui continueremo ad investire su di loro. Il miglioramento della qualità della vita, passa soprattutto attraverso la crescita culturale di ogni individuo. Saremo sempre vicini ai nostri giovani ed alle loro famiglie, soprattutto in un periodo storico particolare come questo, dove l’Italia fatica ancora ad uscire dalla crisi. Desidero ringraziare – ha continuato il vicesindaco – tutti i ragazzi del servizio civile che durante l’anno si sono adoperati affinchè il servizio offerto dal comune fosse reso nel migliore dei modi. Sono certo – ha concluso Ruggiero – che chi li sostituirà, farà altrettanto bene”.