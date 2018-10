Domani esercitazione di Protezione Civile, ricerca e soccorso Organizzata dalla Pubblica assistenza Molisannio in Valle Caudina

Si terrà domani in Valle Caudina una esercitazione regionale di ricerca, soccorso e protezione civile. La simulazione delle attività di soccorso, organizzata dalla Pubblica Assistenza Per la Buona Sanità Molisannio si svolgerà tra i comuni di Montesarchio e San Martino Valle Caudina, nei pressi della struttura dell’elicentro di località Sferracavallo. Coinvolti la Polizia di Stato, il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e diverse associazioni della Provincia di Benevento.

Le attività prenderanno il via alle ore 9.00 con l’accoglienza e l’iscrizione dei volontari. Alle 10.00 ci sarà la prima esercitazione con l’atterraggio dell’elicottero della Polizia di Stato ed una plenaria sulle tecniche di decollo ed atterraggio. Alle 11.00, quindi, l’esercitazione di recupero di un ferito in un’area impervia, seguita da una plenaria dedicata all’analisi delle procedure di soccorso. Le attività proseguiranno nel pomeriggio con le esercitazioni di Protezione Civile che vedranno coinvolte le associazioni del territorio.

“Quello di domani sarà un momento importante la cui organizzazione ha richiesto un grosso impegno da parte della nostra associazione – ha spiegato Giovanni De Mizio (nella foto), presidente della Pubblica Assistenza Per la Buona Sanità Molisannio e membro del consiglio direttivo del CESVOB di Benevento -. Sono convinto che queste simulazioni siano molto importanti per la crescita e la formazione dei volontari e per questo come Pubblica Assistenza Per la Buona Sanità Molisannio ci siamo fatti promotori dell’esercitazione di ricerca e soccorso”.