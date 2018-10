Montesarchio: il Movimento contro Damiano su caso Moccia "Il sindaco è venuto meno agli impegni presi"

Il Movimento Cinque Stelle contesta il sindaco di Montesarchio Franco Damiano in merito alla questione Moccia. Secondo il gruppo consiliare agli impegni presi in consiglio il Sindaco non avrebbe dato seguito: "…… dal Consiglio Comunale del 18 ottobre, i lavoratori sono in attesa di una convocazione che non arriva. Il Sindaco DAMIANO nel corso del Consiglio Comunale dichiara pubblicamente di aver appena ricevuto una telefonata dalla Regione e che da lì a 48 ore i sindacati sarebbero stati convocati in Regione per un tentativo istituzionale volto a garantire i lavoratori.

Nello stesso Consiglio il Sindaco assume l'impegno di ritirare la concessione in essere in caso di mancata revoca delle lettere di licenziamento da parte della Moccia Srl.

Purtroppo, dobbiamo constatare nuovamente l’assordante silenzio. Se la collaborazione con la Regione, sovente proclamata da Damiano sui giornali, è quella alla quale stiamo assistendo per una questione così delicata che riguarda oltretutto il Comune di Montesarchio, non possiamo che constatare le ragioni del Presidente Ricci quando dichiara di essersi sentito abbandonato dal suo stesso Partito. Al di là delle chiacchiere, è il momento di dimostrare una compattezza che vada oltre la scadenza del 31 ottobre per le elezioni provinciali.

L'annunciata presenza del vice presidente della Regione Campania, poteva e doveva essere anche l'occasione per confermare l'impegno regionale su una vertenza ormai disperata. Invece è stata una passerella per la presentazione di una candidatura. Fotografia emblematica delle mille divisioni del PD.

Confidiamo ancora in un possibile punto d'incontro tra l'azienda e i lavoratori, e nell'opportunità di un immediato intervento regionale quanto mai necessario.

La compattezza dimostrata in Consiglio Comunale non può essere ricordata come un mero atto dovuto. Come Movimento 5 Stelle, su nostra richiesta e per il tramite dei nostri portavoce al Parlamento, il MISE ha fornito, in modo ufficiale, le possibili soluzioni e il percorso da seguire per garantire ai lavoratori gli ammortizzatori sociali ripristinati con il “DECRETO GENOVA”. In sede Regionale sarebbe poi possibile valutare altre ipotesi volte a determinare una possibile continuità aziendale per un settore che, come denunciato dall'azienda e dagli stessi lavoratori, è da diversi anni completamente abbandonato da parte della Regione Campania".