Scuola d’impegno politico sociale nel Sannio 4 incontri foraniali introduttivi tenuti da don Matteo Prodi

“Si prese cura” è il verbo che ci accompagnerà nel cammino di quest’anno pastorale 2018/2019, affinchè possiamo ripartire da una più reale condivisione della vita attraverso la relazione, la prossimità e l’accoglienza. La nostra terra, infatti, ha bisogno sempre più di testimoni di speranza.

Ridisegnare il volto di una Chiesa che vive radicata in questo tempo, in questo territorio, capace di abbracciare la condizione, le speranze e le difficoltà di tutti, prima di tutto significa onorare la persona, il valore di quella persona, la sua ricchezza nascosta.

Ridisegnare il volto di una Chiesa che vive radicata in questo tempo e in questo territorio significa non smettere di mettersi alla ricerca della giustizia e del bene comune, di educare alla formazione delle coscienze e di richiedere ad alta voce il ripristino dei diritti laddove mancano, esercizi etici continui e di coscienza perché traducono un attributo di Dio.

Per questi motivi il vescovo Mimmo Battaglia vuole fortemente che nasca una scuola diocesana d’impegno politico-sociale. Diceva don Lorenzo Milani: “Ho scoperto che il problema dell’altro è uguale al mio. Uscirne tutti insieme è fare politica”.

Per questo motivo, promossi dalla Pastorale Sociale e del Lavoro, dalla cooperativa sociale di comunità iCare, dall’Azione Cattolica diocesana, dal Meic, dal Progetto Policoro e dal Centro Studi Sociali “Bachelet”, avranno luogo, nei prossimi 15 giorni, 4 incontri foraniali introduttivi tenuti da don Matteo Prodi. Gli incontri saranno aperti a tutti.

Queste le date e i luoghi dove si svolgeranno.

FORANIA DI TELESE

7 Novembre 2018, ore 19.00

Chiesa “Santa Maria Assunta” in San Salvatore Telesino

FORANIA DI AIROLA

8 Novembre 2018, ore 18.30

Chiesa “San Pietro Apostolo” in Moiano

FORANIA DI CERRETO SANNITA

12 Novembre 2018, ore 19.00

“Casa Santa Rita” in Cerreto Sannita

FORANIA DI SANT’AGATA DE’ GOTI

13 Novembre 2018, ore 18.30

“Villa Fiorita” in Sant’Agata de’ Goti

Redazione Bn