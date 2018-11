Puglianello, il Comune si dota di una sua pagina facebook Una svolta digitale che giunge a pochi mesi di distanza dall’insediamento del nuovo Consiglio

"Il Gruppo Consiliare di Maggioranza , all’interno delle proprie attività programmatiche, presenta la pagina Facebook ufficiale del Comune di Puglianello.

Insieme al gruppo di maggioranza, il sindaco facente funzioni Francesco Maria Rubano, ha voluto sostenere la proposta suggerita dal Presidente del Consiglio , Sebastiano Pucella , di aprire una pagina social al fine di incrementare le possibilità di comunicazione e lo scambio di informazioni con i cittadini.

Il Comune di Puglianello, vuole promuovere l'uso di strumenti e servizi del web 2.0, inserendo su questa pagina notizie, informazioni e attività del Comune, delle associazioni e degli attori sociali che operano sul territorio comunale.

Una svolta digitale che giunge a pochi mesi di distanza dall’insediamento del nuovo Consiglio Comunale e oltretutto , dopo aver registrato un periodo particolare che ha toccato l’intera Comunità; ciò a dimostrazione di come Sindaco e Amministratori siano attenti e sensibili al dialogo con la cittadinanza, che può essere promosso e favorito anche attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche.

La pagina Istituzionale sarà uno strumento utile anche per recepire segnalazioni , emergenze e suggerimenti utili al Governo del territorio. Contestualmente, sono state rese note le cosiddette "regole del gioco", ovvero l'insieme delle norme che gli utenti dovranno osservare: fra queste, spiccano il rispetto della privacy e dei diritti d'autore, mentre sono del tutto banditi la promozione di interessi privati, l'apologia e l'incitazione ad attività illegali. Sono vietati anche i commenti vietati alla pubblica decenza , qualsivoglia attività provocatorie e fuori luogo e i link che possono offendere la morale comune e la sensibilità degli altri utenti.

Già dal primo giorno ed in pochissime ore è già stata superata quota 270 "mi piace", ma il dato numerico è in continua evoluzione. Per visitare il nuovo spazio "social" comunale, è sufficiente accedere a Facebook e inserire nella barra di ricerca i seguenti termini: "Comune di Puglianello.”

Redazione Bn