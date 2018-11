Montesarchio: i migranti si raccontano agli studenti Iniziativa al Fermi di Cesvob e associazione Donna

L’istituto “Fermi” di Montesarchio, nell’ambito del progetto Erasmus+ “Migration d’hier et d’aujourd’hui” che vede coinvolti assieme ai ragazzi della scuola sannita studenti provenienti da Francia, Romania e Germania, organizza per la giornata di domani un incontro sull’immigrazione di oggi. Il progetto, che per questa seconda annualità propone il tema delle ragioni della partenza, delle modalità, delle collocazioni geografiche e delle conseguenze dei flussi migratori, vede come partner dell’istituto sannita l’associazione Donna di Montesarchio ed il CESVOB di Benevento.



L’evento è in programma alle ore 10.00 di domani presso la sala Blu dell’istituto “Fermi”. Ospite dell’incontro, nel corso del quale alcuni ragazzi porteranno la loro testimonianza di migranti, sarà Soumaila Diawara, autore di una raccolta di poesie “Sogni di un uomo”.



Nel corso della mattinata verrà inoltre reso noto il “manifesto” scelto attraverso un concorso ed individuato come il più rappresentativo come immagine della seconda annualità del progetto Erasmus+ “Migration d’hier et d’aujourd’hui” da una giuria composta tra gli altri dal dirigente dell’istituto “Fermi” Giulio De Cunto, dall’assessore alla Cultura del Comune di Montesarchio Morena Cecere, dal presidente dell’associazione Donna Rosa Di Notte, dal direttore del CESVOB Maria Cristina Aceto e dai docenti della scuola caudina.