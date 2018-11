Cimitero comunale, 200.000 euro per la nuova pavimentazione Il sindaco Napoletano resoconta anche sulle attività manutentive poste in essere sulla viabilità

Viabilità, pavimentazione del cimitero ed interventi sulla rete idrica. Intensa attività quella che, negli ultimi mesi, è stata messa in campo della struttura tecnico-politica del Comune airolano con particolare riguardo al versante della manutenzione. Quanto al discorso viario, per iniziare, il Comune ha provveduto – dall'estate ad ora - a riqualificare il manto delle vie Castellone, Sorlati, Fiego, Pantaniello e Pezza. Nelle prossime ore, intanto, prenderanno il via i lavori di rifacimento lungo via Sepalone e, in un prossimo futuro, si provvederà a riqualificare le vie Caudisi, interamente, e parte di Fossa Rena. “Dal momento del mio primo insediamento ad oggi – fa presente il sindaco Michele Napoletano – abbiamo impegnato somme per circa 450.000 euro per provvedere alla risistemazione delle strade della nostra cittadina, prova di quanto possiamo avere a cuore l'esigenza della Comunità di godere di servizi di qualità. Come già più volte spiegato – ha fatto tuttavia presente il Primo Cittadino – saremmo lieti, come Amministrazione comunale, di provvedere ad una ancora più capillare e frequente attività manutentiva. Le casse, purtroppo, ci impongono di doverci dare tempi e priorità”. Oltre ai citati interventi, il Comune di Airola ha provveduto anche a riparare una ingente perdita idrica più volte segnalata in via Amoriello nonché a sistemare, cantiere ancora attivo in via Lavatoio, un problema fognario che aveva determinato disagi ai residenti del complesso residenziale che si sviluppa nelle immediate adiacenze. Ulteriore opera – fa presente ancora Michele Napoletano – riguarderà il cimitero comunale. “Con risorse di mutuo per 200.000 euro – conclude il sindaco – provvederemo a ripavimentare nella sua interezza la superficie del cimitero nonché a efficientare gli scoli dell'acqua. Anche in questo caso poniamo mano ad un luogo che, per sua natura, pretende e merita la nostra massima attenzione”. Con riferimento a quest'ultimo intervento, si prevede entro la fine dell'anno in corso la indizione della gara d'appalto.