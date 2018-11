Una mostra nelle Catacombe di Santa Maria in Palmentata "Le due strade"

L’8 e 9 dicembre, una suggestiva mostra nelle catacombe del santuario di Palmentata. Una location, piena di mistero e storia, sotto uno dei Santuari più antichi di Sant’Agata de’ Goti. E' qui che che si terrà la mostra collettiva di due fotografi, Rino Barberio e Carmine Andreocci, e dell’artista Antonietta Calvanese.

Il messaggio di presentazione:

"Una esposizione che, attraverso scatti fotografici e opere pittoriche, percorrerà i sentieri più nascosti dell’animo umano: dalla luce più accecante, agli angoli più bui. Fotografie e pitture per far riflettere sulla condizione dell’animo umano in un momento storico dove l’apparire è tutto, in un luogo tanto antico quanto affascinante. Un appuntamento dunque da non perdere. Occasione unica per guardarci dentro e riscoprire le bellezze di luoghi a volte dimenticati."

Redazione Bn