"Palazzi in festa" a Santa Croce del Sannio "Peregrinazioni". Al via la tappa di tre giorni

Con il patrocinio della Provincia di Benevento, nell'ambito della Rassegna di cultura contemporanea "Peregrinazioni", promossa dal Rotary Club di San Marco dei Cavoti, curata da Gaetano Cantone, e consistente in Mostre, Convegni, Seminari, Concerti nei Comuni dell’Alto Sannio, è in programma, a partire dal 7 dicembre, a Santa Croce del Sannio, la tappa di tre giorni denominata "Palazzi in festa".

L’evento, che nasce da un programma di collaborazione tra il Comune e le Associazioni santacrocesi, vuole celebrare l'atmosfera natalizia nel contesto straordinario, suggestivo e prestigioso degli antichi palazzi e dimore storiche della bella cittadina sannita, che ebbe l’onore di dare i natali ad una delle più insigni personalità dell’Illuminismo napoletano, Giuseppe Maria Galanti.

Il primo appuntamento in Santa Croce del Sannio è fissato per le 17.00 del 6 dicembre nella Biblioteca della Fondazione Galanti: il cartellone prevede il Convegno-Dibattito sul tema “Modernità e relazione storia/donna", organizzata dal Rotary Club "Morcone - San Marco dei Cavoti", con l’intervento di Aglaia McClintock e Antonella Tartaglia Polcini ed il coordinamento di Tiziana Nardone.

Alle 19.00 presso la Sala Consiliare del Palazzo Baronale è fissato il Concerto dell'orchestra da Camera "Malkut" per la direzione del Maestro Giuseppe Morante.

Per l’8 e il 9 dicembre, sono in programma i Mercatini di Palazzo Galanti allestiti dall'Associazione “G.M. Galanti": la due giorni dei Mercatini si aprirà nella serata del giorno 8, sempre a Palazzo Galanti, con una cena-concerto.

In contemporanea sarà possibile visitare la mostra itinerante dei presepi allestita nel Casino Damiani e in altri Palazzi gentilizi dalla locale Pro loco. Un a lteriore tappa del ricco programma è la Apericena a Palazzo De Nigris la sera del 9 dicembre. Per tale appuntamento, curato dall’Agriturismo Santa Barbara, con il contributo di musica dal vivo con Gianfranco Cataldo, è opportuna la prenotazione (ai num. 3476099257 / 3402693563)

La Rassegna “Peregrinazioni” si fonda su un percorso che abbraccia le emergenze artistiche, storiche, culturali, monumentali e paesaggistiche dell’Alto Tammaro nei comuni di Campolattaro, Circello, Colle Sannita, Molinara, Morcone, Pontelandolfo, San Marco dei Cavoti e della stessa Santa Croce del Sannio. Numerose gli artisti e le personalità coinvolte del denso programma che ha come motto: “Territori in mutazione: eccellenze culturali ed imprenditoriali nella sfida con la complessità”.

