Gioco d’azzardo patologico, Battaglia incontra le istituzioni L'appuntamento è per il giorno martedì 18 dicembre a Sant'Agata de' Goti

E' l'occasione per uno scambio di auguri in vista del Natale e per fare il punto sul contrasto al gioco d’azzardo patologico. L'invito alle istituzioni della provincia di Benevento è stato rivolto dal Vescovo della diocesi di Cerreto Sannita, Telese e Sant'Agata de' Goti Domenico Battaglia. L'appuntamento è per il giorno martedì 18 dicembre alle ore 16:30 presso la “Sala ex Cinema Italia” di piazza Umberto I a Sant’Agata de’ Goti.

Battaglia incontrerà i sindaci ed i vertici di prefettura, forze dell'ordine e Asl. Si farà il punto sul contrasto al gioco d’azzardo patologico. Saranno presenti a quest’incontro anche il procuratore della Repubblica Aldo Policastro ed il procuratore aggiunto Giovanni Conzo.

