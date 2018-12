Ginestra, "Sostenibilità a km 0": pubblicato il bando Conoscenze e professionalità, con particolare riferimento all’imprenditoria del comparto turistico

E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ginestra degli Schiavoni, all'albo pretorio, l'avviso di selezione pubblica per la partecipazione al progetto “Sostenibilità a km 0”.

Il Comune di Ginestra degli Schiavoni, in partenariato con l’Associazione Giovanile Samniticus, la Cooperativa Soluzioni, la Cooperativa Turistica, l’Associazione Pro Allevatori Castefranchesi, l’Associazione Sud Francigena, la ditta Casa Vacanze Bartoli, indice una selezione pubblica di 15 giovani dai 18 ai 35 anni per la partecipazione al progetto.

“Sostenibilità a km0” mira a rafforzare competenze, conoscenze e professionalità, con particolare riferimento all’imprenditoria del comparto turistico, dell’accoglienza e dell’ospitalità, in relazione a una crescente domanda di ospiti e turisti nazionali e stranieri, legati ad un mercato che predilige l’offerta del turismo lento ed ambientale e ad accompagnare i giovani alla cultura d’impresa, alla loro autonomia e all’acquisizione di esperienze e competenze utili a favorire la loro crescita personale, la cittadinanza attiva e la conoscenza dei territori, sviluppando spazio propensioni artistiche e creative. Le attività del progetto si svolgeranno a Ginestra presso il Centro sociale polivalente, ex asilo, sito in largo Santa Maria.

L’iter formativo oggetto del Bando intende conseguire l’obiettivo specifico di trasmettere ai destinatari le basi e le competenze necessarie per avviare attività e percorsi di impresa nell’ambito dell’economia turistica, culturale ed enogastronomica.

La partecipazione a tale percorso è gratuita, poiché l’iniziativa è finanziata nell’ambito del Por Fse Campania 2014/2020 – “Benessere Giovani – Organizziamoci”. Il progetto è articolato in attività laboratoriali, che avranno inizio a partire da metà gennaio 2019 con conclusione, salvo proroghe, entro ottobre 2019. Gli stage si terranno presso le aziende e le associazioni partner ed avranno una durata complessiva di 9 mesi.

Destinatari del percorso formativo saranno 15 giovani i quali, alla data di presentazione della domanda, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: aver compiuto il 18esimo anno di età e non aver superato il 35esimo; essere residenti nel territorio del Comune di Ginestra degli Schiavoni e/o nella Provincia di Benevento; non avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso; avere assolto l’obbligo scolastico previsto dalla normativa vigente e/o trovarsi allo stato attuale nella condizione di Neet (Not Engaged in Education, Employment or Trainin).

I soggetti interessati a partecipare al percorso formativo, completamente gratuito, dovranno presentare, entro le ore 12.30 del 22 dicembre prossimo la documentazione di seguito indicata: domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritta in forma autografa, redatta sull’apposito modello “Allegato A” al presente Bando e/o scaricabile dal seguente indirizzo web: http://www.comune.ginestradeglischiavoni.bn.it; Informativa sulla privacy, sottoscritta in forma autografa, redatta sull’apposito modello “Allegato B” al presente Bando e/o scaricabile dal seguente indirizzo web: http://www.comune.ginestradeglischiavoni.bn.it; Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale; Curriculum vitae in formato europeo; eventuale Attestato di stato di disoccupazione/inoccupazione rilasciato dal centro per l’impiego competente per territorio di appartenenza o Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000; Lettera motivazionale.

Le modalità con cui far pervenire la propria domanda di partecipazione sono: Raccomandata A/R all’indirizzo Comune di Ginestra degli Schiavoni - Via Porta Nuova, 2 – 82020 Ginestra degli Schiavoni (BN), la domanda dovrà pervenire entro il termine sopra indicato, non farà fede ai fini della selezione la data indicata dal timbro postale in fase di spedizione; consegna a mano presso la sede del Comune di Ginestra degli Schiavoni sita in Via Porta Nuova, 2 negli orari di apertura al pubblico; Pec all’indirizzo uff.amm.vo.moffa.ginestra@asmepec.it o e-mail all’indirizzo comunediginestra3@virgilio.it - farà fede, ai fini della selezione, l’orario di ricezione.

In caso di invio cartaceo (Raccomandata AR – Consegna a Mano) la busta dovrà riportare all’esterno il nominativo, l’indirizzo del mittente e recare la seguente dicitura “Domanda di Partecipazione alla selezione pubblica per la partecipazione al progetto “Sostenibilità a Km0” – CUP G91C17000000002 , SURF 16029AP000000107 – del Comune di Ginestra degli Schiavoni promosso nell’ambito del POR FSE CAMPANIA 2014/2020 – “Benessere Giovani – Organizziamoci” (L.R. n. 26 del 08/08/2016 – DGR n. 114 del 22/03/2016), indirizzata a: Comune di Ginestra degli Schiavoni – Via Porta Nuova, 2- 82020 Ginestra degli Schiavoni (BN).

Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che dovessero impedire il recapito, entro il termine stabilito. Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.

Ogni informazione relativa al presente Avviso potrà essere richiesta telefonando al Comune di Ginestra al 0824.961002.

L’ammissibilità delle domande sarà valutata da un’apposita Commissione e, nel caso di superamento delle 15 unità previste, si procederà alla valutazione sulla base degli indicatori di seguito individuati: età inferiore ai 30 anni (3 punti); titolo di studio: diploma d’istruzione secondaria di secondo grado (4 punti), laurea triennale (6 punti), laurea specialistica (8 punti), sarà assegnato 1 punto ai titoli di studio in linea con le tematiche del progetto; valutazione del Curriculum Vitae fino a 4 punti; Lettera motivazionale fino a 5 punti.

Il punteggio minimo è pari a 10, il punteggio massimo è pari a 20.

In caso di parità di punteggio si darà preferenza a giovani residenti sul territorio del Comune di Ginestra degli Schiavoni e successivamente a coloro che sono identificati come Neet, ovvero giovani che sono fuori da percorsi di studio e che non lavorano.

La Commissione, se lo riterrà opportuno, ai fini della redazione di una graduatoria quanto più corrispondente anche alle reali motivazioni dei candidati, potrà chiedere al Responsabile Unico del Procedimento e/o alla Segreteria di Progetto di convocare i candidati per un breve colloquio motivazionale con il quale assegnare fino ad ulteriori 8 punti.

La graduatoria finale sarà pubblicata, entro il 28 dicembre, sul sito web http://www.comune.ginestradeglischiavoni.bn.it ed esposta all’interno della bacheca comunale. I giovani che risulteranno selezionati verranno contattati dalla Segreteria di progetto.

È prevista in favore degli allievi un’indennità di frequenza pari ad un massimo di 532,00 euro lordi, calcolata sulle ore di presenza reali al corso. L’indennità è attribuibile, comunque, solo nel caso in cui si frequenterà almeno l’80% del monte ore previsto.

Redazione Bn