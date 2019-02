A Telese una sede del SERD, ludopatie e poliambulatorio L'annuncio del sindaco Carofano

"L'ASL di Benevento, con delibera del Direttore Generale, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economico per la demolizione e la ricostruzione di un edificio ubicato a Telese Terme in via Cristoforo Colombo da destinare a sede del SERD, ludopatie e poliambulatorio distrettuale, realizzando un edificio a energia quasi zero”. Ad annunciarlo è il sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano.

“La ricostruzione dell'edificio – fa notare Carofano – prevede un incremento di volume e una nuova conformazione architettonica con l’inserimento di elementi tecnologici rivolti al risparmio energetico. È inoltre prevista la realizzazione nel rispetto della normativa di riferimento di un edificio a bassissimo consumo energetico ovvero un edificio a Energia quasi Zero “nZEB”.

Il via libera dato dall'Azienda Sanitaria Locale di Benevento fa seguito alla nota che ho inviato all'attenzione del Direttore Generale, Franklin Picker con la quale ho comunicato che, con deliberazione consiliare n. 42 del 17 dicembre 2018, l’Amministrazione comunale aveva approvato all’unanimità il progetto. L'opera, per un importo di € 2.500.000,00 è inclusa nell’elenco degli interventi previsti dal Programma Opere Pubbliche dell'ASL di Benevento - triennio 2018/2020 - approvato con Delibera del Direttore Generale n. 626 del 04.10.2018”.

“Siamo contenti di questa scelta compiuta da Picker – conclude Carofano – al quale va il nostro plauso perchè da anni chiedevamo che si intervenisse su quella struttura nell'interesse di garantire a tutti i cittadini sempre maggiori ed efficienti servizi per il miglioramento dell'offerta sanitaria e quindi della qualità di vita dei pazienti”.