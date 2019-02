Inaugurata a Sant'Agata la sede della Lega per Salvini Marzano: "Sarà un punto di riferimento per tutti i cittadini"

Inaugurata sabato scorso la sede cittadina della Lega per Salvini Premier a Sant’Agata dei Goti. “Abbiamo registrato una enorme partecipazione e tanto entusiasmo da parte dei cittadini e dei militanti presenti”, ha spiegato il coordinatore cittadino Alfonso Marzano. “L'apertura di questa sede restituisce dopo circa 15 anni alla città un punto di riferimento a tutti i cittadini che vogliono avere un filo diretto con le dinamiche di politica nazionale. C’è un gruppo forte e tanto entusiasmo per il cambiamento. Le roccaforti del Pd – attacca Marzano - stanno cadendo ad una ad una, vedi il Friuli Venezia Giulia e l’Abruzzo”.

E sulla politica locale Marzano rincara la dose: “Il dissesto dichiarato dall’amministrazione Valentino ne certifica il fallimento e il capolinea politico amministrativo. Sant’Agata è emarginata da qualsiasi circuito e da qualsiasi canale dello sviluppo. Vogliamo contribuire al cambiamento anche a Sant’Agata a partire dalle prossime amministrative”.

Il coordinatore di sant'Agata della Lega ringrazia poi per la presenza all'inaugurazione il coordinatore Luca Ricciardi “per la vicinanza alla nostra azione politica qui a Sant’Agata de Goti e per la carica di entusiasmo e mobilitazione che sta diffondendo nel nostro Sannio” ed il coordinatore regionale, Gianluca Cantalamessa, “autore di questa crescita verticale del consenso in Campania, che ha portato all’assemblea le attività della Lega al governo del Paese”.