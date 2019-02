Seconda edizione del progetto di Alternanza Scuola - Lavoro L'iniziativa della Gesesa con gli alunni del Telesia

E' stata presentata ieri presso la Sala Goccioloni del parco Termale di Telese la seconda edizione del progetto di Alternanza Scuola Lavoro – "Ideazione - Giovani Correnti innov@tive per creare valore" da Acea SpA.

Ha dato il via ai lavori la referente dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro per l’Istituto Superiore Telesia@la professoressa Paola Giardino, che ha sottolineato l'importanza di questa opportunità unica per i ragazzi e ha precisato come questa esperienza li possa aiutare a comprendere le dinamiche del mondo del lavoro, confrontandosi con degli esperti, quali i maestri di mestiere di Gesesa.

"Molte sono le azioni di Gesesa per la Scuola - ha continuato nel suo intervento la consigliera del Cda dell’azienda Alessandra Itro - la nostra azienda ha sottoscritto protocolli d'Intesa con Liceo Artistico di Benevento, ha attivato il percorso Alternanza Scuola lavoro con l'ITI Bosco Lucarelli di Benevento e da Gennaio è partito il progetto H2SCHOOL, per le scuole primarie e secondarie di primo grado in partnership con il comitato provinciale Unicef di Benevento".

Ospite della giornata è stato il Questore di Benevento Giuseppe Bellassai, presentato dal padrone di casa il sindaco Pasquale Carofano, che ha sottolineato, come le istituzioni siano vicine alla città di Telese in ogni sua iniziativa.

Il Questore con il suo intervento ha spiegato come da due anni e mezzo a questa parte, la questura ha camminato a braccetto con molte realtà territoriali, quali enti e aziende come Gesesa, per percorrere insieme un unico progetto improntato alla valorizzazione e alla tutela del territorio sannita.

“Sono felice di accompagnare Gesesa – ha continuato il questore- in questi progetti legati al mondo scolastico, poiché la legalità si sposa benissimo con la campagna di sensibilizzazione sulla sostenibilità e la tutela della risorsa Acqua, che l’azienda del servizio idrico integrato porta nelle scuole.”

Il Questore ha poi passato il testimone all’Amministratore Delegato di Gesesa Vittorio Cuciniello, il quale dopo aver presentato ai ragazzi la società sannita del servizio idrico, con i suoi numeri e la sua storia, ha sottolineato l’importanza di questi progetti per gli studenti, di come attraverso queste esperienze possano avere una visione molto più ampia e tecnica del mondo del lavoro e di come queste azioni siano importanti per il territorio.

L’incontro è continuato con la presentazione della società Acea SpA, da parte del responsabile della comunicazione interna Alessandro Sena, e con la conoscenza dei maestri di mestiere di Gesesa che accompagneranno gli studenti nel progetto, Pasquale Schiavo e Andrea Coletta. Novità di quest’anno è la presenza per i ragazzi dell’Energy Manager, che per Gesesa sarà Giovanni Tretola.

La presenza di questa nuova figura per i ragazzi, è importante poiché rappresenta un’ulteriore occasione per promuovere i valori della sostenibilità e dell’efficienza energetica. Gli studenti dell'istituto tecnico di Telese, realizzeranno progetti sul tema dello sviluppo sostenibile e della efficienza energetica. Una commissione di esperti selezionerà – tra gli oltre 40 progetti presentati tre vincitori che verranno premiati nel mese di giugno. Gli studenti vincitori saranno ospiti del Summer Camp del Consorzio ELIS, che si terrà a Roma nel mese di luglio.Durante il Summer Camp, i ragazzi, con il supporto dei formatori di Elis, lavoreranno alla realizzazione del prototipo delle idee vincitrici.

A chiudere i lavori, le referenti di ACEA Giusy Ferrante e Chiara del Vecchio, che hanno illustrato ai giovani studenti presenti quello che saranno chiamati a fare e lasciando loro un messaggio importantissimo:” I giovani rappresentano il futuro delle aziende, per questo Acea e Gesesa puntano molto nell'attivare i progetti di Alternanza Scuola lavoro, per dare la possibilità alle nuove generazioni di uscire dalle scuole con un approccio aziendale che sia quindi pratico oltre che teorico”.