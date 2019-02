Domenica in scena il "Carnevale Apollosano" Otto i carri allegorici che animeranno questa settima edizione dell'evento

Sfilate di carri allegorici, maschere, colori, coriandoli e stelle filanti, ma soprattutto sorrisi. Il Carnevale, espressione autentica della tradizione popolare e del folklore, è alle porte con il suo carico di energia e spensieratezza. Per il settimo anno consecutivo, il Comune di Apollosa, la Confraternita del Santissimo Rosario e tutte le associazioni del territorio organizzano il “Carnevale Apollosano”, l’evento più colorato e allegro dell’anno con il quale ognuno potrà dare libero sfogo alla creatività e alla fantasia.

È tutto pronto nel piccolo paese della provincia di Benevento che domenica 3 marzo, a partire dalle 14, si veste a festa e si prepara ad accogliere tutti quelli che vorranno condividere un pomeriggio di coriandoli e colori.

Sono otto i carri allegorici che animeranno questa settima edizione del Carnevale Apollosano: ApolloChina, La Casa di Carta, L’Olimpo di Cancellonica, M&M’s, MonteMouse, Saint Patrick, Rio Janare e il Galeone Caos. I partecipanti si ritroveranno alle ore 14.00 in Piazza della Memoria da cui partirà la sfilata, accompagnata da maschere, musica e stravaganza contagiosa che entusiasmerà le strade principali del paese, arrivando in Piazza Grasso e sostando poi in Piazza Saponaro dove è previsto un momento gastronomico ed intrattenimento musicale.