"Amore, eros e salute del cuore", ecco il libro di Marco Rossi L'appuntamento nella sede sociale della fondazione 'Gerardino Romano'

"Amore, eros e salute del cuore", al centro delle conversazioni con il professor Marco Rossi in programma mercoledì 6 marzo alle 18.30. Evento organizzato dalla Fondazione Gerardino Romano, presso la sede sociale di Telese Terme. All’incontro, coordinato dal professor Felice Casucci si presenta il libro 'Amore, eros e salute del cuore'. Previsto l'intervento del il professor Fernando Panarese. L’Autore indaga la relazione che lega gli “affari di cuore” alla salute, con tutte le conseguenze e le problematiche legate al rapporto amoroso. Amore, eros e salute del cuore sono ambiti legati da una relazione complessa: il prof. Rossi la racconta e la esamina dando risposte semplici alle tante domande e curiosità che il cuore – organo o "luogo" del sentimento – suscita. "Nel volume - viene evidenziato in una nota - semplice nel linguaggio, ma scientificamente rigoroso, non mancano richiami ad aspetti di biologia molecolare, che sono alla base del dialogo presente, istante per istante, tra il cuore e gli altri organi del nostro corpo. Uscendo poi dall'astrazione della diade amore-cuore (diventata ormai una diade inscindibile e dal valore simbolico universale), l'autore ne coglie con elegante essenzialità gli elementi oggettivi, restituendole in maniera arguta un valore reale e naturale".