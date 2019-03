Sabato a Montesarchio si inaugura sede Caf del Cna Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Tra le offerte, la prenotazione di servizi sanitari

Sarà inaugurata, sabato 9 marzo, alle 17, a Montesarchio, lungo il Corso Caudino, al civico 92, la nuova sede della CNA pensionati del Sannio, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa.

Particolare attenzione sarà data all'offerta di prenotazione di servizi sanitari, presso strutture convenzionate, e alla facilitazione nell'esecuzione di pratiche amministrative.

E’ impegno della Confederazione offrire, a cadenza periodica, giornate di screening sanitario gratuito, dove le persone, previa prenotazione, potranno sottoporsi a visite ed esami clinico-diagnostici.

Il settore pensionati della CNA, da sempre, fa della salvaguardia degli interessi dei cittadini uno dei suoi principali obiettivi, forte dei suoi 2500 iscritti in provincia di Benevento e dei 200.000 a livello nazionale.

E così la Confederazione, dopo aver promosso, presso la Regione Campania, l’approvazione della legge sull'invecchiamento attivo, ora scende in campo per realizzare in concreto l'eguaglianza in materia sanitaria per i cittadini.

La fornitura ai cittadini dei servizi medici e assistenziali è infatti pratica per una promozione dello migliore condizione fisica, in modo che esperienze, strumenti e competenze siano vissute, condivise e scambiate. L’invecchiamento attivo e in buona salute è un bene e un’opportunità, non solo per i singoli, ma complessivamente per tutta la società che non potrà che giovarsi, e non solo in termini economici, del contributo di esperienze e conoscenza che la terza età può fornire al territorio.