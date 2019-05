Fede e tradizione con l'Infiorata di San Biagio L'evento a Bagnara organizzato dalla parrocchia Santa Maria Assunta

Nuovo appuntamento tra fede e tradizione a Bagnara, piccola frazione del comune di Sant'Angelo a Cupolo che si appresta ad organizzare per domenica prossima l'Infiorata di San Biagio. Iniziativa organizzata dalla parrocchia Santa Maria Assunta, guidata dal parroco don Antonio Bonavita. Nel piccolo borgo sannita la manifestazione prenderà il via domenica, 12 maggio, alle ore 9 con l'arrivo della Banda musicale, a seguire alle 11 si svolgerà la celebrazione eucaristica. Il programma della giornata proseguirà alle 12 con la processione fino alla grotta di San Biagio. Nel pomeriggio, invece, a partire dalle 17.30 in piazza Fontana prenderà il via il tradizionale appuntamento con l'Infiorata dedicata al santo patrono del paese.