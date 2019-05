Bullismo e cyberbullismo, incontro a San Marco Al Palacrok il convegno promosso dall'Udicon

E’ in programma per lunedì 13 Maggio, con inizio alle 09,30, presso il Palacrok, un convegno promosso dall’ U.Di.Con. Unione per la Difesa dei Consumatori di Benevento con il partenariato del Comune di San Marco dei Cavoti e dell’Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti sul tema “Bullismo e Cyberbullismo”.

Una giornata di confronto e approfondimento su un tema, purtroppo, sempre attuale. I lavori del convegno si apriranno con i saluti del Presidente Provinciale Udicon Angelo Parletta, del Sindaco di San Marco dei Cavoti Dott. Giovanni ROSSI, Il Presidente Comunità Montana del Fortore Dott. Zaccaria SPINA, Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Vittoria BARONE, il Parroco di San Marco dei Cavoti Don Luigi ULANO. Interverranno Francesco D’ALESSIO criminologo, Avv. Paolo DE IORIO Legale Udicon, Dott.ssa Benedetta Furno Psicologa e Psicoterapeuta