Rotary, visite guidate al Santuario della Madonna del Taburno “Giornate rotariane del Patrimonio culturale”

Nell’ambito delle “Giornate rotariane del Patrimonio culturale”, il club Rotary di Sant’Agata de’ Goti, in collaborazione con l’Istituto superiore “Lombardi” di Airola, ha organizzato, per domani, sabato 11 maggio, a partire dalle ore 9,00 e per tutta la mattinata, una serie di visite guidate al Santuario Maria SS. del Taburno di Bucciano. Sarà possibile visitare sia il complesso monumentale che la grotta dove la tradizione vuole nel 1401 sia apparsa la Vergine Maria ad una pastorella muta.

Tre le tappe dell’itinerario guidato. A fare da Ciceroni, i ragazzi dell’Istituto superiore “Alessandro Lombardi” di Airola, opportunamente formati per l’occasione da docenti interni di Storia e di Arte. Tra le particolarità del percorso, un raro esempio di Albero di Jesse del XV secolo, che racconta la discendenza di Gesù.

Durante le visite, all’interno della chiesa si esibirà un gruppo di allievi della Sezione del Liceo Musicale Lombardi. Sul sagrato saranno presenti stand enogastronomici. L’evento è gratuito ed aperto al pubblico.