Mariano Rigillo nel Sannio con i 'Racconti sotto il tiglio' L'appuntamento per la kermesse 'Tra lucciole e stelle'

Sarà un viaggio attraverso i sentimenti e i ricordi, la natura e la quotidianità il sesto appuntamento della XVII edizione “Tra lucciole e stelle…” di Arpaise. Protagonista della serata di teatro, musica e parole, l’attore e regista Mariano Rigillo con i suoi "Racconti sotto il tiglio". La serata classica di prosa è fissata per sabato 18 maggio alle 21, nel piazzale antistante la Chiesa San Rocco di Arpaise. "Mariano Rigillo si esibirà ad Arpaise in duetto con l’attrice Anna Teresa Rossini. Insieme - spiegano gli organizzatori - delizieranno il pubblico con letture di D'annunzio e Di Giacomo, capaci di suscitare emozioni assolutamente sorprendenti. I testi recitati saranno alternati ed inframezzati da interventi vocali scelti dal Maestro Leonardo Quadrini ed interpretati dal soprano napoletano Alessandra Della Croce, che spazieranno da Massenet a Rachmaninov, da Tosti a Respighi e Schubert".

“Non poteva mancare la presenza della prosa – afferma Leonardo Quadrini, Direttore artistico della kermesse - ed una testimonianza davvero qualificata come quella di Mariano Rigillo, attore classico molto noto sia per le sue recenti partecipazioni a fiction della Rai che per la direzione artistica - anni addietro - di Benevento Città Spettacolo”. Ed in merito l'attore ha commentato: “Ritornare nel Sannio è sempre piacevole – ha dichiarato Mariano Rigillo - in quanto sono rimasto molto affezionato a questo territorio, dove ho lasciato tanti amici e, credo, anche numerosi estimatori. Sono altresì contento di poter recitare un testo denso d’ironia e di raffinata intelligenza: sarà sì un tuffo nel passato, ma con gli occhi ben aperti sul presente”.