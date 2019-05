Piccoli, nuovo sindaco di Sant'Agata: "Subito a lavoro" Il commento della neo eletta, unica donna ad indossare la fascia tricolore per queste elezioni

Giovannina Piccoli è sindaco della città di Sant’Agata de’Goti. La lista civica SiAmo Sant’Agata con 3584 preferenze ha ottenuto i 2/3 dei seggi in Consiglio Comunale.

La Piccoli è l’unica donna eletta sindaco nella provincia di Benevento per questa tornata elettorale.

Un successo che la nuova Prima Cittadina di Sant’Agata de’ Goti commenta così: “Un risultato semplicemente straordinario. Sono stati premiati l’orgoglio, la passione, l’amore e il rispetto per i santagatesi e per Sant’Agata de’Goti.

Agli avversari l’onore delle armi. La campagna elettorale è finita. Non voglio rievocare il passato ma mettermi a lavoro, subito, per il futuro, accogliendo e ascoltando tutti, con programmi e idee ben chiari. Ne ha bisogno questa città, ne ha bisogno questa popolazione e noi tutti ne siamo coscienti.

Auguri e complimenti agli eletti ma soprattutto a chi, per ora, non siederà fisicamente tra gli scranni della Sala Consiliare di palazzo San Francesco. Tutti hanno dato un contributo essenziale per questa vittoria e tutti conteranno allo stesso modo. Nessuno escluso. Grazie e ancora grazie”.