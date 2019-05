Consegnato a Frasso Telesino il vessillo di 'Città del Vino' L'evento nella sede della Pro loco

Vino e territorio, storie e sapori per sancire la consegna ufficiale al comune di Frasso Telesino della bandiera dell’Associazione nazionale delle città del vino. "Iniziativa - spiegano in una nota gli organizzatori - andata in scena nella serata di mercoledì presso la sede della Pro Loco alla presenza di Giuliana Biscardi, responsabile del gruppo di servizio della delegazione Ais di Caserta, di Marco Razzano componente del consiglio di amministrazione di Recevin, la rete europea delle città del vino e del sindaco di Castelvenere Mario Scetta. A ricevere il prestigioso riconoscimento il primo cittadino Frassese, Pasquale Viscusi".

"Un momento particolarmente significativo per la nostra comunità - ha commentato Viscusi -. Nei mesi scorsi abbiamo formalizzato l’adesione all’Associazione italiana delle Città del Vino a dimostrazione della ferma volontà espressa dalla nostra amministrazione di condividere il percorso intrapreso dai cinque comuni capofila di 'Sannio Falanghina'. Oggi siamo parte integrante di quel progetto e siamo convinti che da qui possa partire una nuova consapevolezza, soprattutto tra i più giovani, delle potenzialità talvolta inespresse del territorio compreso tra le valli del vino beneventane. Si tratta di un’opportunità di crescita di straordinaria importantanza, un’occasione unica che può in nessun modo essere sprecata».